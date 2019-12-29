Дружина Бесєдіна спокусила Instagram, знявшись в купальнику

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін разом з родиною свою відпустку проводить в Домініканській республіці.

Напередодні дружина футболіста, солістка циганського ансамблю Радміла Карафєтова, викликала справжній фурор в Instagram, виклавши спокусливі фото в купальнику.

Фоловери дівчини не змогли пройти повз її апетитної фігури, залишивши під знімками десятки захоплених коментарів і зізнань у коханні.

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Радміла Карафєтова Instagram.com/karafetova

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня Артем Бесєдін був відсторонений від футболу на 30 днів після того, як його допінг-проба дала позитивний результат.

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