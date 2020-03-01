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1 березня • оновлено в 15:23
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Домробітниця Павла Буре побила няню його дітей

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В особняку хокеїста Павла Буре, розташованому в елітному московському селищі Горки-1, побилися філіппінська домробітниця і вірменська няня.

Павло Буре з сім'єю

Павло Буре з сім'єю

"Міжнаціональний" конфлікт довелося залагоджувати за допомогою поліції, яку викликала дружина Павла, Аліна.

"В її будинку побився обслуговуючий персонал. Дівчина з Філіппін побилася з жінкою з Вірменії. У обох на обличчі і на тілі є синці", - заявили в правоохоронних органах.

Причина бійки поки невідома. У відділ забіяк не пощастило, Аліна заявила поліцейським, що сімейний конфлікт постараються залагодити самостійно.

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Нагадаємо, що Аліна і Павло одружилися в 2010-му. Через три роки після весілля, Аліна Буре подарувала чоловікові спадкоємця, якого назвали на честь тата - Павлом. У 2015-му у пари народилася дочка Палiна, а в 2018-му дочка Анастасія.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Росія Москва
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