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"Дивовижна Даша!" Українська чемпіонка Білодід привела в захват росЗМІ

3.6т Читати матеріал російською

Українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід захопила російських журналістів не тільки своїм грандіозним виступом на ЧС-2019 у Токіо, а й красою.

Видання Чемпионат.com присвятило нашій співвітчизниці матеріал, де зібрало яскраві фото спортсменки. Автор матеріалу "Дивовижна Дар’я! Вона дуже красива для чемпіонки світу з дзюдо" висловив упевненість в тому, що Білодід у майбутньому змогла б побудувати кар'єру успішної моделі.

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"Дар'я мріє про перемогу на Олімпіаді-2020. А ще після завершення спортивної кар'єри хоче стати журналісткою. Про кар'єру моделі, як вона сама зізнавалася, не замислюється – поки на першому плані тільки спорт. Але, можливо, Дар’я просто лукавить?" – пише журналіст видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дар'я Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо і наймолодшою дворазовою переможницею першостей планети.

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Дар'я Білодід
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