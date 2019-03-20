"Дівчинка дуже переживає": екс-чоловік Началової відмовився від доньки співачки

Колишній чоловік співачки Юлії Началової футболіст Євген Алдонін після смерті артистки відмовився від ідеї забрати їхню спільну доньку Віру в свою нову сім'ю.
Спочатку передбачалося, що 12-річна дівчинка буде проживати з батьком, його нинішньою дружиною Ольгою та їхнім дворічним сином, але потім Алдонін вирішив залишити доньку в батьків колишньої дружини.
Євген Алдонін із дочкою Вірою і Юлією Началовою
ТВ Центр
"Онука буде жити з бабусею і дідусем по материнській лінії – батьками Юлії. Зараз дівчинка дуже переживає, звичайно, але у неї все буде добре. Ми всі дружимо. Ми всі одне одного любимо і поважаємо. Все буде добре", – розповіла "Комсомольській правді" мати Алдоніна Олена.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російська співачка Юлія Началова раптово померла 16 березня.
38-річна жінка була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки в неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров'я співачка впала в кому, в неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення в госпіталізованої російської співачки.
16 березня повідомили, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. За декілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли через ускладнення хвороби.
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