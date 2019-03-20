"Дівчинка дуже переживає": екс-чоловік Началової відмовився від доньки співачки

Колишній чоловік співачки Юлії Началової футболіст Євген Алдонін після смерті артистки відмовився від ідеї забрати їхню спільну доньку Віру в свою нову сім'ю.

Спочатку передбачалося, що 12-річна дівчинка буде проживати з батьком, його нинішньою дружиною Ольгою та їхнім дворічним сином, але потім Алдонін вирішив залишити доньку в батьків колишньої дружини.

Євген Алдонін із дочкою Вірою і Юлією Началовою ТВ Центр

"Онука буде жити з бабусею і дідусем по материнській лінії – батьками Юлії. Зараз дівчинка дуже переживає, звичайно, але у неї все буде добре. Ми всі дружимо. Ми всі одне одного любимо і поважаємо. Все буде добре", – розповіла "Комсомольській правді" мати Алдоніна Олена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!