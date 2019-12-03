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3 грудня • оновлено в 20:29
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Дівчина, яка показала груди на матчі, виявилася любителькою голих фото

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Модель Джулія Роуз, яка продемонструвала голі груди на бейсбольному матчі, отримала славу і запрошення на реванш Youtube-блогерів Логана Пола і KSI як ринг-герл.

Шанувальники спорту в коментарях відзначають, що причиною такого рішення став Instargram дівчини, в якому вона розміщує велику кількість своїх оголених фотографій.

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз

Джулія Роуз

Instagram Джулії Роуз

Новини
Модель, яка показала голі груди на матчі, дала пояснення

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня модель Кінсі Воланськi, роздягнена вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів. Пізніше американка поплатилася за свою популярність аккаунтом в Instagram.

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Автор
Максим Богданов
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хороший епальный станок)))
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васильевич василий
васильевич василий
кобелишку за косточку приручила себя лизать
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Petrov Valery
Petrov Valery
Опять тут врут. Она уже давно не девушка...
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