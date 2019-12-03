Модель Джулія Роуз, яка продемонструвала голі груди на бейсбольному матчі, отримала славу і запрошення на реванш Youtube-блогерів Логана Пола і KSI як ринг-герл.

Шанувальники спорту в коментарях відзначають, що причиною такого рішення став Instargram дівчини, в якому вона розміщує велику кількість своїх оголених фотографій.

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Джулія Роуз Instagram Джулії Роуз

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня модель Кінсі Воланськi, роздягнена вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів. Пізніше американка поплатилася за свою популярність аккаунтом в Instagram.

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