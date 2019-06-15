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У мережі показали сексуальних подруг футболістів збірної України U-20

11.5тЧитати матеріал російською

У суботу, 15 червня, молодіжна збірна України з футболу вперше в своїй історії зіграє у фіналі чемпіонату світу.

У мережі показали сексуальних подруг футболістів збірної України U-20

На польському стадіоні в Лодзі наші юнаки за головний титул в кар'єрі битимуться з ровесниками з Південної Кореї.

Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Південна Корея. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися другими половинками наших спортсменів, які надихають їх на футбольні подвиги.

Анастасія – дівчина Дениса Попова

Анастасія – дівчина Дениса Попова

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Дарина – дівчина Владислава Супряги

Дарина – дівчина Владислава Супряги

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Аріна – дружина Віктора Корнієнка

Аріна – дружина Віктора Корнієнка

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Валентина – дівчина Максима Чеха

Валентина – дівчина Максима Чеха

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Олександра – дівчина Миколи Мусолітіна

Олександра – дівчина Миколи Мусолітіна

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Анастасія – дівчина Андрія Луніна

Анастасія – дівчина Андрія Луніна

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Анастасія – дівчина Юхима Коноплі

Анастасія – дівчина Юхима Коноплі

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Де дивитися онлайн Україна – Південна Корея: розклад трансляцій фіналу ЧС з футболу U-20

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а на останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії. Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.

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Молодіжна збірна України з футболу
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