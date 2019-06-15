У мережі показали сексуальних подруг футболістів збірної України U-20

У суботу, 15 червня, молодіжна збірна України з футболу вперше в своїй історії зіграє у фіналі чемпіонату світу.

На польському стадіоні в Лодзі наші юнаки за головний титул в кар'єрі битимуться з ровесниками з Південної Кореї.

Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Південна Корея. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися другими половинками наших спортсменів, які надихають їх на футбольні подвиги.

Анастасія – дівчина Дениса Попова tribuna.com

Дарина – дівчина Владислава Супряги tribuna.com

Аріна – дружина Віктора Корнієнка tribuna.com

Валентина – дівчина Максима Чеха tribuna.com

Олександра – дівчина Миколи Мусолітіна tribuna.com

Анастасія – дівчина Андрія Луніна tribuna.com

Анастасія – дівчина Юхима Коноплі tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а на останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії. Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.

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