У мережі показали сексуальних подруг футболістів збірної України U-20

У суботу, 15 червня, молодіжна збірна України з футболу вперше в своїй історії зіграє у фіналі чемпіонату світу.
На польському стадіоні в Лодзі наші юнаки за головний титул в кар'єрі битимуться з ровесниками з Південної Кореї.
Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Південна Корея. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися другими половинками наших спортсменів, які надихають їх на футбольні подвиги.
Анастасія – дівчина Дениса Попова
tribuna.com
Дарина – дівчина Владислава Супряги
tribuna.com
Аріна – дружина Віктора Корнієнка
tribuna.com
Валентина – дівчина Максима Чеха
tribuna.com
Олександра – дівчина Миколи Мусолітіна
tribuna.com
Анастасія – дівчина Андрія Луніна
tribuna.com
Анастасія – дівчина Юхима Коноплі
tribuna.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а на останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії. Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.
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