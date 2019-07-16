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"Де груди?" Роздягнену Шарапову зловили на пляжі папараці

10.6т Читати матеріал російською

Знаменита російська тенісистка Марія Шарапова, яка вилетіла з Wimbledon ще в першому колі, вирушила на відпочинок до Італії.

Папарацці зловили спортсменку на середземноморському пляжі недалеко від містечка Вілла-Літерн. Фотографії Шарапової в червоному бікіні, які виклав фанатський аккаунт SpacePova, викликали ажіотаж у фанатів.

Шанувальники захоплюються нижньою частиною тіла росіянки, і з сарказмом відзначають брак верхньої.

"А груди де? В Лондоні в готелі забула? Старіє Маня, розсіяна стала, та й мельдоній мізки розріджує...", - кепкують користувачі, натякаючи на допінговий скандал із зірковою тенісисткою.

"Де груди?" Роздягнену Шарапову зловили на пляжі папараці
"Де груди?" Роздягнену Шарапову зловили на пляжі папараці
"Де груди?" Роздягнену Шарапову зловили на пляжі папараці
"Де груди?" Роздягнену Шарапову зловили на пляжі папараці

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність росіянки.

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Марія Шарапова

Марія Шарапова

SpacePova

Новини
У драматичному фіналі визначився переможець Wimbledon

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Дарiя Снігур стала переможницею юнацького Wimbledon-2019. Пізніше в мережі показали особисті фото 17-річної киянки.

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Особа
Марія Шарапова
Місце
Італія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не пойму зачем ей лифчик и на чем он держится?может она мужик?)))
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
В аптеке вату не продали,вот пришлось ей без грудей на пляж прийти.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Сало Уронили,я не ж не ты ,чтобы передёргивать,тем более на мужиков.
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Сало Уронили
Сало Уронили
Украинец Сергей, уже передернул на Марусю?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Фигурка класс.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Игорь Анатольевич, где ты там фигуру увидел,мужик мужиком.
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