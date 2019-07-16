"Де груди?" Роздягнену Шарапову зловили на пляжі папараці

Знаменита російська тенісистка Марія Шарапова, яка вилетіла з Wimbledon ще в першому колі, вирушила на відпочинок до Італії.

Папарацці зловили спортсменку на середземноморському пляжі недалеко від містечка Вілла-Літерн. Фотографії Шарапової в червоному бікіні, які виклав фанатський аккаунт SpacePova, викликали ажіотаж у фанатів.

Шанувальники захоплюються нижньою частиною тіла росіянки, і з сарказмом відзначають брак верхньої.

"А груди де? В Лондоні в готелі забула? Старіє Маня, розсіяна стала, та й мельдоній мізки розріджує...", - кепкують користувачі, натякаючи на допінговий скандал із зірковою тенісисткою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність росіянки.

Марія Шарапова SpacePova

Марія Шарапова SpacePova

Марія Шарапова SpacePova

Марія Шарапова SpacePova

Марія Шарапова SpacePova

Марія Шарапова SpacePova

Марія Шарапова SpacePova

Марія Шарапова SpacePova

Марія Шарапова SpacePova

Марія Шарапова SpacePova

Марія Шарапова SpacePova

Марія Шарапова SpacePova

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