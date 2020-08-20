Дар'я Білодід виклала спокусливе фото з оголеною спиною

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід продовжила радувати своїх пiдписників в Instagram знімками з морського відпочинку.

19-річна киянка виклала кадр, на якому зображена такою, що сидить на тлі морського пейзажу. Спортсменка приспустили білу сорочку, спокусливо оголивши спину.

Шанувальники дзюдоїстки не змогли встояти перед такою красою, заваливши українку компліментами і зізнаннями в коханні.

Дар'я Білодід на березі Instagram Дар'ї Білодід

Коментарі під фотографією Дар'ї Білодід Instagram Дар'ї Білодід

Коментарі під фотографією Дар'ї Білодід Instagram Дар'ї Білодід

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша порадувала фанатiв неймовiрними знімками, супроводивши їх п'ятьма відвертими фактами про себе, а потім спантеличила пiдписників серією яскравих знімків

Дарина також показала, як тренується на березі Чорного моря в Одесі, зізнавшись, що заняття на свіжому морському повітрі приносять їй найбільше задоволення.

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