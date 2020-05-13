Прославлена українська дзюдоїстка Дар'я Білодід в Instagram розповіла про себе 5 відвертих фактів, супроводивши це карколомними фотографіями.
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
"Я дуже відповідальна і дисциплінована, і в спорті, і в житті. До всього підходжу дуже серйозно і відповідально.
Я дуже швидко їм, хоч ця звичка і не дуже гарна
Я не люблю активний відпочинок. Віддаю перевагу відпочивати ліниво
У дитинстві я хотіла стати касиром, тому що думала, що всі гроші з каси працівники забирають собі.
Я страшна ласунка – без солодкого і дня не зможу", – написала спортсменка.
Всі користувачі оцінили красу українки, назвавши її зовнішність бомбою.
@ dariabilodid7
@ dariabilodid7
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід приворожила фанатів пікантною позою і стрункими ніжками.
4 травня чемпіонка світу поділилася фотографіями в стильному прикиді.
У себе в Instagram вона опублікувала три знімки, які були високо оцінені її шанувальниками
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!