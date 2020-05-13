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14 травня • оновлено в 17:26
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Дар'я Білодід викликала фурор спокусливою фотосесією

10.6т
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Прославлена українська дзюдоїстка Дар'я Білодід в Instagram розповіла про себе 5 відвертих фактів, супроводивши це карколомними фотографіями.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

  1. "Я дуже відповідальна і дисциплінована, і в спорті, і в житті. До всього підходжу дуже серйозно і відповідально.

  2. Я дуже швидко їм, хоч ця звичка і не дуже гарна

  3. Я не люблю активний відпочинок. Віддаю перевагу відпочивати ліниво

  4. У дитинстві я хотіла стати касиром, тому що думала, що всі гроші з каси працівники забирають собі.

  5. Я страшна ласунка – без солодкого і дня не зможу", – написала спортсменка.

Всі користувачі оцінили красу українки, назвавши її зовнішність бомбою.

"Просто бомба!" Білодід викликала фурор спокусливою фотосесією

@ dariabilodid7

"Просто бомба!" Білодід викликала фурор спокусливою фотосесією

@ dariabilodid7

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід приворожила фанатів пікантною позою і стрункими ніжками.

4 травня чемпіонка світу поділилася фотографіями в стильному прикиді.

У себе в Instagram вона опублікувала три знімки, які були високо оцінені її шанувальниками

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Дар'я Білодід
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Спорт роздягальня

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