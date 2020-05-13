Прославлена українська дзюдоїстка Дар'я Білодід в Instagram розповіла про себе 5 відвертих фактів, супроводивши це карколомними фотографіями.

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

"Я дуже відповідальна і дисциплінована, і в спорті, і в житті. До всього підходжу дуже серйозно і відповідально. Я дуже швидко їм, хоч ця звичка і не дуже гарна Я не люблю активний відпочинок. Віддаю перевагу відпочивати ліниво У дитинстві я хотіла стати касиром, тому що думала, що всі гроші з каси працівники забирають собі. Я страшна ласунка – без солодкого і дня не зможу", – написала спортсменка.

Всі користувачі оцінили красу українки, назвавши її зовнішність бомбою.

@ dariabilodid7

@ dariabilodid7

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід приворожила фанатів пікантною позою і стрункими ніжками.

4 травня чемпіонка світу поділилася фотографіями в стильному прикиді.

У себе в Instagram вона опублікувала три знімки, які були високо оцінені її шанувальниками

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