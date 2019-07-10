Чемпіонка UFC знялася голою

Боєць змішаного стилю (ММА) Аманда Нуньєс порадувала своїх фоловерiв оголеною фотосесією.
Після того, як бразилійка захистила свій титул чемпіонки UFC в найлегшій вазі, нокаутувавши американку Холлі Холм на турнірі UFC239, вона виклала знімки, де позує без одягу, прикриваючись чемпіонськими поясами.
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Аманда Нуньєс
Крім того, Нуньєс знялася голою для американського журналу ESPN Body. Очікується, що номер з обкладинкою Нуньєс вийде у вересні. Раніше для журналу позували Ронда Роузі, Джон Джонс і Конор Макгрегор.
🎥 Behind-the-scenes of @Amanda_Leoa 's ESPN Body Issue shoot. #ESPNBody coming in September pic.twitter.com/a3uZivhxdX- ESPN MMA (@espnmma) 7 липня 2019 р
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Хорхе Масвідаль переміг найшвидшим нокаутом в історії UFC.
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