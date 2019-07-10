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Чемпіонка UFC знялася голою

1.9т Читати матеріал російською

Боєць змішаного стилю (ММА) Аманда Нуньєс порадувала своїх фоловерiв оголеною фотосесією.

Після того, як бразилійка захистила свій титул чемпіонки UFC в найлегшій вазі, нокаутувавши американку Холлі Холм на турнірі UFC239, вона виклала знімки, де позує без одягу, прикриваючись чемпіонськими поясами.

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Аманда Нуньєс

Аманда Нуньєс

Instagram

Крім того, Нуньєс знялася голою для американського журналу ESPN Body. Очікується, що номер з обкладинкою Нуньєс вийде у вересні. Раніше для журналу позували Ронда Роузі, Джон Джонс і Конор Макгрегор.

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Тема
UFC
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