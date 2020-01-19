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19 січня • оновлено в 16:54
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Чемпіонка світу з Росії знялася голою, протестуючи проти війни

5.3т
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Російська чемпіонка світу iз жиму і тязі штанги Дарина Кремень взяла участь у незвичайній еротичнiй фотосесії.

31-річна уродженка Нижньовартовська знялася повністю голою у вінку. На грудях у спортсменки було написано "х*й війні".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на ці та інші фотографії дівчини.

Чемпіонка світу з Росії знялася голою, протестуючи проти війни

Фейсбук / Дарина Кремень

Чемпіонка світу з Росії знялася голою, протестуючи проти війни

Фейсбук / Дарина Кремень

Чемпіонка світу з Росії знялася голою, протестуючи проти війни

Фейсбук / Дарина Кремень

Чемпіонка світу з Росії знялася голою, протестуючи проти війни

Фейсбук / Дарина Кремень

Чемпіонка світу з Росії знялася голою, протестуючи проти війни

Фейсбук / Дарина Кремень

Чемпіонка світу з Росії знялася голою, протестуючи проти війни

Фейсбук / Дарина Кремень

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна американська чирлідерша Кімберлі Ненсі потрапила в неприємну ситуацію у себе на батьківщині.

У капітана групи підтримки команди з американського футболу "Тампа-Бей Баккенірс" вкрали її інтимні фото, які воно зняла для чоловіка і разом з чоловіком.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Это шо за бибизяна?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Я так понимаю, это она каклам адресовала, которые по приказу турчинова пошли поработать Донбасс
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Николенко Саша
Николенко Саша
Ну просто сизьге - это то единственное, что у неё симпатичное. На лицо она пострашнее ондатры будет. А так для хайпа решила повторить выходку Тату, прокатит норм
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Николенко Саша, типа тебя, кpыса?
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