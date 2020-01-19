Чемпіонка світу з Росії знялася голою, протестуючи проти війни

Російська чемпіонка світу iз жиму і тязі штанги Дарина Кремень взяла участь у незвичайній еротичнiй фотосесії.

31-річна уродженка Нижньовартовська знялася повністю голою у вінку. На грудях у спортсменки було написано "х*й війні".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на ці та інші фотографії дівчини.

Фейсбук / Дарина Кремень

Фейсбук / Дарина Кремень

Фейсбук / Дарина Кремень

Фейсбук / Дарина Кремень

Фейсбук / Дарина Кремень

Фейсбук / Дарина Кремень

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна американська чирлідерша Кімберлі Ненсі потрапила в неприємну ситуацію у себе на батьківщині.

У капітана групи підтримки команди з американського футболу "Тампа-Бей Баккенірс" вкрали її інтимні фото, які воно зняла для чоловіка і разом з чоловіком.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!