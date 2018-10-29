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/роздягальня

Чемпіонка світу з Росії роздяглася під час виступу - відеофакт

9.7тЧитати матеріал російською

Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева приголомшила шанувальників відвертим номером на етапі Гран-прі Skate Canada. Свiй показовий виступ 21-річна чемпіонка світу та чемпіонка Європи 2015 року влаштувала під трек Брітні Спірс Toxic, під час якого роздяглася до спідньої білизни.

На початку фігуристка ковзає по льоду в костюмі стюардеси, як і Брітні в кліпі на свою пісню. Але в середині номера спортсменка раптово скинула костюм і залишилася в бюстгальтері.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Відзначимо, що недавно Туктамишева викликала справжній фурор у соціальних мережах своїми відвертими фотографіями.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що спортсмени роздяглися в університеті і знялися в масовій оголеній фотосесії.

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Тема
фігурне катання
Місце
Канада
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