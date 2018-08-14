Чемпіонка світу виклала в мережу свої відверті фото

Чемпіонка світу з фігурного катання-2015 Єлизавета Туктамишева викликала справжній фурор в соціальних мережах своїми фотографіями в нижній білизні. 21-річна росіянка без сорому показує публіці відверті знімки, збираючи сотні коментарів.
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Usually, I have another outfit when I go to the shower #summertime #tuktiktravel #happy #smile #nature
Нагадаємо, що раніше віце-чемпіонка Москви показала голі груди , викликавши гнів в мережі.
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