МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Чемпіонка світу виклала в мережу свої відверті фото

8.1тЧитати новину російською

Чемпіонка світу з фігурного катання-2015 Єлизавета Туктамишева викликала справжній фурор в соціальних мережах своїми фотографіями в нижній білизні. 21-річна росіянка без сорому показує публіці відверті знімки, збираючи сотні коментарів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на найяскравіші кадри.

Новини
Зірка фрістайлу вразила знімком без білизни: опубліковано фото

Моя 🖤 @__mashka__romashka

Публікація від Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik)

Usually, I have another outfit when I go to the shower #summertime #tuktiktravel #happy #smile #nature

Публікація від Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik)

Нагадаємо, що раніше віце-чемпіонка Москви показала голі груди , викликавши гнів в мережі.

Читайте всі новини по темі "фігурне катання" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
фігурне катання
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
33
11
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Вадим
Иванов Вадим
Ну, не знаю... Лично я ничего " откровенного" не увидел. Красивая девушка хвастает своей отличной фигурой. А почему бы и нет.? И кто вправе ей запретить? Или- осуждать? Кто не хочет, пусть не смотрит. Колхоз- дело добровольное.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги