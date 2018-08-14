Чемпіонка світу виклала в мережу свої відверті фото

Чемпіонка світу з фігурного катання-2015 Єлизавета Туктамишева викликала справжній фурор в соціальних мережах своїми фотографіями в нижній білизні. 21-річна росіянка без сорому показує публіці відверті знімки, збираючи сотні коментарів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на найяскравіші кадри.

Моя 🖤 @__mashka__romashka Публікація від Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik) 7 Чер 2018 о 9:30 PDT

Нагадаємо, що раніше віце-чемпіонка Москви показала голі груди , викликавши гнів в мережі.