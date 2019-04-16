Чарiвна сестра Ломаченка похвалилася чуттєвою фотосесією

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко про після перемоги над Ентоні Кроллою ще більше звернув на себе увагу любителів боксу з усього світу.

Не оминула слава стороною і родичів українця - зовнішність сестри Василя, Анастасії, викликала справжній фурор в інтернеті.

Дівчина вразила своїх передплатників в соціальних мережах, виклавши знімки своєї чуттєвої фотосесії.

Анастасія Ломаченко Facebook

Анастасія Ломаченко Facebook

Анастасія Ломаченко Facebook

Анастасія Ломаченко Facebook

Анастасія Ломаченко Facebook

Анастасія Ломаченко Facebook

Дівчина закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв ім. Утьосова і є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики. У 2005-му завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу в Греції і "бронзу" в Голландії в 2007-му.

Відзначимо, що раніше Анастасія зустрічалася з іншим відомим українським боксером Денисом Берінчиком, але до весілля справа так і не дійшла.

Сам Берiнчик вже 20 квітня проведе свій черговий бій. Поєдинок проти японця Аракава відбудеться у київському Палаці спорту.

Денис Беринчик і Анастасія Ломаченко Facebook

Новини Сестра Ломаченка вразила мережу своєю зовнішністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, через деякий час після бою з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Однак справжній діагноз виявився не таким страшним.

Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.

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