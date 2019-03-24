МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

"Бурхливий секс" на скачках в Ірландії потрапив в ефір - опубліковано відео

1.1тЧитати матеріал російською

Кумедний момент стався на скачках в Ірландії. Під час заїзду в ефір потрапила пара кроликів, яка спаровувалась посеред траси.

При наближенні коней пухнасті звірята встигли ретируватися, але все одно потрапили в телетрансляцію. Інцидент викликав бурхливе захоплення у глядачів, який в коментарях обговорювали "бурхливий секс в прямому ефірі".

Новини
Лесбійський секс: ведуча "Профутбол" зробила відверте зізнання

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменита спортсменка розповіла, як вилетіла зі збірної через секс.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Місце
Ірландія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки