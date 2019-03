"Бурхливий секс" на скачках в Ірландії потрапив в ефір - опубліковано відео

Кумедний момент стався на скачках в Ірландії. Під час заїзду в ефір потрапила пара кроликів, яка спаровувалась посеред траси.

При наближенні коней пухнасті звірята встигли ретируватися, але все одно потрапили в телетрансляцію. Інцидент викликав бурхливе захоплення у глядачів, який в коментарях обговорювали "бурхливий секс в прямому ефірі".

Post-match analysis - Martin Dwyer has a good look at the performance of two rabbits very much in love at Dundalk. No wonder there's a stewards 'enquiry ... #TheFridayClub



