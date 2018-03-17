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Брітні Спірс у відвертому топі показала, що витворяє в спортзалі

9.3тЧитати новину російською

Популярна американська поп-принцеса Брітні Спірс, яку раніше розкритикували за відвертий вигляд, похвалилася відео з тренування.

У ролику 36-річна Спірс, одягнена в короткі шорти і відвертий топ робить енергійні махи гантелями, тренуючи біцепс і трицепс.

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Кліп викликав бурхливе захоплення у багатомільйонної армії передплатників артистки. Фанати в коментарях захоплюються зовнішнім виглядом Брітні, відзначаючи її прекрасну фізичну форму.

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Публікація від Britney Spears (@britneyspears)

Нагадаємо, що не так давно зірка української естради Тоня Матвієнко викликала справжній фурор в соціальних мережах своїм відео з тренажерної зали.

Особа
Брітні Спірс
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