Брітні Спірс у відвертому топі показала, що витворяє в спортзалі

Популярна американська поп-принцеса Брітні Спірс, яку раніше розкритикували за відвертий вигляд, похвалилася відео з тренування.

У ролику 36-річна Спірс, одягнена в короткі шорти і відвертий топ робить енергійні махи гантелями, тренуючи біцепс і трицепс.

Кліп викликав бурхливе захоплення у багатомільйонної армії передплатників артистки. Фанати в коментарях захоплюються зовнішнім виглядом Брітні, відзначаючи її прекрасну фізичну форму.

🎀🎀🎀 Публікація від Britney Spears (@britneyspears) 15 Мар 2018 о 10:37 PDT

Нагадаємо, що не так давно зірка української естради Тоня Матвієнко викликала справжній фурор в соціальних мережах своїм відео з тренажерної зали.