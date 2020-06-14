20-річний бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Тете зіграв весілля зі своєю дівчиною.

У себе в Instagram Тете виклав кілька фото з торжества. Офіційна церемонія одруження відбулася в Києві, а обраницею футболіста стала місцева красуня.

"Я вдячний Богу за це весілля. Цей день був приголомшливим з найдивовижнішою людиною, яку я люблю", - підписав знімок бразильський футболіст, додавши хештеги br і ua, якi символізують союз Бразилії і України.

Instagram Тете

Instagram Тете

Instagram Тете

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку минулого року з'явилася інформація, що мюнхенська "Баварія" домовилася з "Шахтарем" про перехід Тете за 50 мільйонів євро, а агент футболіста був повідомлений клубом про пропозицію, що надійшла. З 2019 року на рахунку бразильця 6 голів в 29 матчах за "гірників".

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