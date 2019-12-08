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8 грудня • оновлено в 19:01
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Бодібілдер-чемпіон з України проміняв жінок на ляльку і викликав агонію у феміністок

1.9т
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Уродженець міста Рубіжного (Луганська область) Юрія Толочко, який з 5 років проживає в Астані, викликав справжній скандал в інтернеті, опублікувавши фотографії свого особистого життя.

35-річний спортсмен, який виграв в минулому році чемпіонату Казахстану з бодібілдингу, вирішив одружитися на штучній жінці. У себе в Instagram Юрій викладає спільні фотографії з лялькою на ім'я Маргарита, а також ходить з нею по магазинах і в ресторани.

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Публікація від OddJak / Юрій Толочко (@yurii_tolochko)

"Подруга" Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою"

Юрій Толочко з "подругою"

Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою"

Юрій Толочко з "подругою"

Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою"

Юрій Толочко з "подругою"

Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою"

Юрій Толочко з "подругою"

Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою"

Юрій Толочко з "подругою"

Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочко

"Подруга" Юрія Толочко

Instagram Юрія Толочко

"Подруга" Юрія Толочко

"Подруга" Юрія Толочко

Instagram Юрія Толочко

Юрій Толочко з "подругою"

Юрій Толочко з "подругою"

Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко

Юрій Толочко

Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко

Юрій Толочко

Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко

Юрій Толочко

Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою"

Юрій Толочко з "подругою"

Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою"

Юрій Толочко з "подругою"

Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою"

Юрій Толочко з "подругою"

Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка

Instagram Юрія Толочка

Така поведінка чоловіка викликало величезний шквал ненависних коментарів у феміністок.

Бодібілдер-чемпіон з України проміняв жінок на ляльку і викликав агонію у феміністок
Бодібілдер-чемпіон з України проміняв жінок на ляльку і викликав агонію у феміністок
Бодібілдер-чемпіон з України проміняв жінок на ляльку і викликав агонію у феміністок
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Чемпіонки України знялися в розпусному лесбійському відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно чемпіонка світу з України знялася в порно. У мережу потрапили кадри з відео.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Он импатент,а она кукла манекен.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Драго Кувалда, со слов автора статейки, она как живая, его даже три пером наградила.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это усрагабонский мир, с европейскими ценностями.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Писюн небольшой..она единственная кто не смеётся с этого
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