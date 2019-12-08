Бодібілдер-чемпіон з України проміняв жінок на ляльку і викликав агонію у феміністок

Уродженець міста Рубіжного (Луганська область) Юрія Толочко, який з 5 років проживає в Астані, викликав справжній скандал в інтернеті, опублікувавши фотографії свого особистого життя.

35-річний спортсмен, який виграв в минулому році чемпіонату Казахстану з бодібілдингу, вирішив одружитися на штучній жінці. У себе в Instagram Юрій викладає спільні фотографії з лялькою на ім'я Маргарита, а також ходить з нею по магазинах і в ресторани.

"Подруга" Юрія Толочка Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою" Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою" Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою" Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою" Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою" Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочко Instagram Юрія Толочко

"Подруга" Юрія Толочко Instagram Юрія Толочко

Юрій Толочко з "подругою" Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою" Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою" Instagram Юрія Толочка

Юрій Толочко з "подругою" Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка Instagram Юрія Толочка

"Подруга" Юрія Толочка Instagram Юрія Толочка

Така поведінка чоловіка викликало величезний шквал ненависних коментарів у феміністок.

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