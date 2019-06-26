Білодід вразила Instagram фото без бюстгальтера

Знаменита українська дзюдоїстка Дар'я Білодід викликала справжній фурор в соціальних мережах своїм новим образом.

У Instagram 18-річна чемпіонка II Європейських ігор виклала фото в сексуальній сукні. У коментарях користувачі відразу відзначили, що наряд надітий на голе тіло і верхня частина традиційної жіночої білизни відсутня.

Користувачі всіляко захоплюються постаттю дівчини і зiзнаються їй у коханні.

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні цього року наймолодша чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід захопила мережу своїм відпочинком на Багамах. На своїй сторінці в Instagram українська спортсменка розмістила фото на пляжі.

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