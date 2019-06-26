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Білодід вразила Instagram фото без бюстгальтера

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Знаменита українська дзюдоїстка Дар'я Білодід викликала справжній фурор в соціальних мережах своїм новим образом.

У Instagram 18-річна чемпіонка II Європейських ігор виклала фото в сексуальній сукні. У коментарях користувачі відразу відзначили, що наряд надітий на голе тіло і верхня частина традиційної жіночої білизни відсутня.

Користувачі всіляко захоплюються постаттю дівчини і зiзнаються їй у коханні.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Новини
"Гордість України!" Чемпіонка світу Білодід викликала захват росЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні цього року наймолодша чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід захопила мережу своїм відпочинком на Багамах. На своїй сторінці в Instagram українська спортсменка розмістила фото на пляжі.

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Дар'я Білодід
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Kuksov Micha
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