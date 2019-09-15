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15 вересня • оновлено в 20:08
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Білодід викликала фурор роздягненим фото з пляжу

1.1т Читати матеріал російською

Прославлена українська дзюдоїстка Дар'я Білодід в черговий раз зірвала бурю захоплених коментарів своїм фото з відпочинку.

На знімку засмагла і задоволена киянка позує на тлі бірюзового моря на Пальма-де-Майорка.

"Ти все красивіше і красивіше", "Виглядаєш чудово, красиво і дуже сексуально. Ви приголомшлива дівчина і гордість України, спасибі вам за це і ще у вас казкова усмішка", - зізнаються в любові шанувальники в постах під фото.

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Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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Нагадаємо, Дар'я в серпні підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу-2019. Крім того, вона отримала нагороду НОК України кращій спортсменці місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка в 2019 році виграла також Європейські ігри, в фіналі перемігши росіянку

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Особа
Дар'я Білодід
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