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25 лютого • оновлено в 02:55
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Білодід приворожила фанатів пікантною позою і стрункими ніжками

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Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід – наймолодша дворазова чемпіонка світу в цьому виді спорту – продовжує радувати своїх шанувальників яскравими і сміливими образами.

Цього разу Дар'я опублікувала в Instagram знімок, що знаменує завершення прекрасного і безтурботного періоду – відпустки, яку 19-річна чемпіонка проводила в теплих краях.

"Ось і підійшла моя мінівідпустка до завершення. Відпочивати завжди дуже приємно і класно, але час повертатися в свій звичний ритм життя. Для мене основними критеріями гарного і якісного відпочинку є: море, сонце, смачна їжа і позитивний настрій. А що у відпочинку головне для вас?" – звернулася Дар'я до своїх підписників.

Ось і підійшов мій міні відпустку до кінця) відпочивати-завжди дуже приємно і класно, але пора повертатися в свій звичний ритм жізні💪🏻🥋 Для мене основними критеріями гарного і якісного відпочинку є: море, сонце, смачна їжа і позитивний настрой🌊☀️🍝 😄 А що у відпочинку головне для вас? So my mini vacation is almost finished.Holidays are always very nice and cool , but it's time to return to my usual rhythm of life💪🏻🥋 For me , the main criteria for a good and quality holiday are : sea, sun, delicious food and a positive mood🌊☀️🍝😄 And what is most important for you in your vacation ?

A post shared by DARIA BILODID (@ dariabilodid7) on

Як і слід було очікувати, замість відповіді на питання, озвученого в темі поста, більшість френдів обсипали дівчину пристрасними коментарями, захопившись її зовнішніми даними і незвичайною постановкою знімка: "Шкіра така гладенька, аж блищить", "Чудова поза!", "У мене впала щелепа! Ці ніжки такі сексуальні!", "Красуня!".

Серед прихильників Дар'ї знайшлися й ті, хто нагадав про наближення літньої Олімпіади-2020, побажавши Білодід удачі: "Чекаю не дочекаюся, щоб побачити твою золоту перемогу в Токіо!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дар'я Білодід зайняла 12-е місце в рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який склала Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).

Нагадаємо, в серпні 2019 року Дар'я підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України найкращій спортсменці місяця.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Дар'я Білодід
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