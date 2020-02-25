Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід – наймолодша дворазова чемпіонка світу в цьому виді спорту – продовжує радувати своїх шанувальників яскравими і сміливими образами.

Цього разу Дар'я опублікувала в Instagram знімок, що знаменує завершення прекрасного і безтурботного періоду – відпустки, яку 19-річна чемпіонка проводила в теплих краях.

"Ось і підійшла моя мінівідпустка до завершення. Відпочивати завжди дуже приємно і класно, але час повертатися в свій звичний ритм життя. Для мене основними критеріями гарного і якісного відпочинку є: море, сонце, смачна їжа і позитивний настрій. А що у відпочинку головне для вас?" – звернулася Дар'я до своїх підписників.

Як і слід було очікувати, замість відповіді на питання, озвученого в темі поста, більшість френдів обсипали дівчину пристрасними коментарями, захопившись її зовнішніми даними і незвичайною постановкою знімка: "Шкіра така гладенька, аж блищить", "Чудова поза!", "У мене впала щелепа! Ці ніжки такі сексуальні!", "Красуня!".

Серед прихильників Дар'ї знайшлися й ті, хто нагадав про наближення літньої Олімпіади-2020, побажавши Білодід удачі: "Чекаю не дочекаюся, щоб побачити твою золоту перемогу в Токіо!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дар'я Білодід зайняла 12-е місце в рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який склала Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).

Нагадаємо, в серпні 2019 року Дар'я підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України найкращій спортсменці місяця.

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