Білодід показала себе на море, вразивши "нереальною красою"

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід зачарувала своїх передплатників в Instagram розкішної морської фотосесією.

У кадрі 19-річна киянка катається на гойдалці практично посеред хвиль.

Дар'я Білодід в хвилях Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід на тлі заходу Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід в морській хвилі Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід на гойдалках Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід на березі басейну Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід в капелюшку Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід в білому Instagram Дар'ї Білодід

Шанувальники спортсменки не змогли пройти повз таку красу.

"Красуня", "Нереальна краса", "Дуже красиві фото", "Прекрасна Дар'я", – пишуть в коментарях.

Коментарі під фото Дар'ї Білодід Instagram Дар'ї Білодід

Коментарі під фото Дар'ї Білодід Instagram Дар'ї Білодід

Коментарі під фото Дар'ї Білодід Instagram Дар'ї Білодід

Коментарі під фото Дар'ї Білодід Instagram Дар'ї Білодід

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дзюдоїстка порадувала пiдписників карколомними знімками, супроводивши їх п'ятьма відвертими фактами про себе, а потім спантеличила коментаторiв серією яскравих знімків

Дар'я також показала, як тренується на березі Чорного моря в Одесі, зізнавшись, що заняття на свіжому морському повітрі приносять їй найбільше задоволення.