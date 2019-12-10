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11 грудня • оновлено в 00:15
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Бігун у прямому ефірі зробив вчинок, "з яким не повинна миритися жодна жінка"

4.5т
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Кореспондентка телеканалу WSAW-TV Алекс Бозарджян зазнала сексуальних домагань під час благодійного забігу в місті Саванна, штат Джорджія, США.

Журналістка вела репортаж з місця подій, коли один із бігунів, що проносилися повз, ляснув її по попі.

"Ти порушив мої права, об'єктивував і збентежив мене. Жодна жінка ніколи не повинна миритися з подібним – на роботі або десь іще", – прокоментувала епізод Бозарджян.

Директор Спортивної ради Савани вже повідомив, що організація впізнала порушника і відсторонила його від усіх змагань.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, спортивна журналістка телеканалу Deutsche Welle Джульєт Теран стала жертвою бурхливого прояву емоцій з боку одного з футбольних уболівальників на чемпіонаті світу 2018 року.

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Автор
Максим Богданов
Тема
легка атлетика
Місце
США
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Гоша Злой
Гоша Злой
армяне они такие....армяне
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Армяшка ссатая
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