Бігун у прямому ефірі зробив вчинок, "з яким не повинна миритися жодна жінка"

Кореспондентка телеканалу WSAW-TV Алекс Бозарджян зазнала сексуальних домагань під час благодійного забігу в місті Саванна, штат Джорджія, США.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter 's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo

Журналістка вела репортаж з місця подій, коли один із бігунів, що проносилися повз, ляснув її по попі.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere !! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn