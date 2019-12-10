Бігун у прямому ефірі зробив вчинок, "з яким не повинна миритися жодна жінка"

Кореспондентка телеканалу WSAW-TV Алекс Бозарджян зазнала сексуальних домагань під час благодійного забігу в місті Саванна, штат Джорджія, США.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter 's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo - Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019

Журналістка вела репортаж з місця подій, коли один із бігунів, що проносилися повз, ляснув її по попі.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere !! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn - Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019

"Ти порушив мої права, об'єктивував і збентежив мене. Жодна жінка ніколи не повинна миритися з подібним – на роботі або десь іще", – прокоментувала епізод Бозарджян.

Директор Спортивної ради Савани вже повідомив, що організація впізнала порушника і відсторонила його від усіх змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спортивна журналістка телеканалу Deutsche Welle Джульєт Теран стала жертвою бурхливого прояву емоцій з боку одного з футбольних уболівальників на чемпіонаті світу 2018 року.

Під час зйомок сюжету на Манежній площі в Москві до дівчини підскочив молодий чоловік з криками "Росія – чемпіон!". Фанат обійняв Теран і поцілував її в щоку. При цьому на відео чітко видно, що хлопець схопив журналістку за груди.

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