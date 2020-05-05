Зірка команди з американського футболу "Чикаго Берс" Рокуан Сміт влаштував вечірку на яхті зі знаменитою зіркою сайту Pornhub Абеллою Денджер, наплювавши на соціальне дистанціювання.

"Коли всі настільки п'яні, щоб рулити, дівчина з Маямі опиняється за штурвалом", – підписала порноактриса ролик у себе в Instagram.

Абелла Денджер

На іншому відео одна з учасниць вечірки заливає Сміту шампанське в рот.

Roquan Smith living that life.



pic.twitter.com/B9ekwezv4X - 𝕮𝕵 '𝕿𝖍𝖊 𝕭𝖑𝖆𝖈𝖐 𝕳𝖔𝖚𝖓𝖉' 𝕮𝖑𝖊𝖌𝖆𝖓𝖊 (@LuridRaider) May 3, 2020

Американські вболівальники залишилися не в захваті від побаченого, засумнівавшись у правильності вибору молодого гравця в першому раунді драфту Національної футбольної ліги (НФЛ). 23-річний Сміт є восьмим номером першого раунду драфту 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Евертона" Мойзе Кін на карантині влаштував дику вечірку з моделями.

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