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5 травня • оновлено в 18:20
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Американський футболіст Рокуан Сміт порушив карантин, влаштувавши вечірку з відомою порноактрисою

3.6т
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Зірка команди з американського футболу "Чикаго Берс" Рокуан Сміт влаштував вечірку на яхті зі знаменитою зіркою сайту Pornhub Абеллою Денджер, наплювавши на соціальне дистанціювання.

"Коли всі настільки п'яні, щоб рулити, дівчина з Маямі опиняється за штурвалом", – підписала порноактриса ролик у себе в Instagram.

Абелла Денджер

Абелла Денджер

when everyone is too drunk to drive back home so your miami ass gotta take the wheel😂 @nilsaprowant ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️

Публікація від Danger (@dangershewrote)

На іншому відео одна з учасниць вечірки заливає Сміту шампанське в рот.

Американські вболівальники залишилися не в захваті від побаченого, засумнівавшись у правильності вибору молодого гравця в першому раунді драфту Національної футбольної ліги (НФЛ). 23-річний Сміт є восьмим номером першого раунду драфту 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Евертона" Мойзе Кін на карантині влаштував дику вечірку з моделями.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
американський футбол
Місце
США
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