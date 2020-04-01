Американська красуня з UFC показала голе тренування з хлопцем

Американська красуня з UFC Пейдж ВанЗант опублікувала фотографію голого тренування з хлопцем Остіном Вандерфордом, який також є бійцем MMA.

Знімок з нічного тренування, опублікований в її Instagram, зібрав уже майже 125 тисяч лайків.

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант і Остін Вандерфорд @paigevanzant

ВанЗант взяла участь у 12 поєдинках UFC в найлегшій вазі, зумівши здобути 8 перемог при 4 поразках. Її хлопець середньоваговик Вандерфорд поки не знає невдач у 9 проведених боях в якості професіонала.

OBOZREVATEL пропонує вам насолодитися іншими фотографіями ВанЗант, якими вона поділилася у своєму профілі.

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пейдж була названа найсексуальнішою дівчиною-бійцем сучасності.

Раніше вона розповіла, що відчувала глибокий сором після групового зґвалтування, через що не могла розповісти про подію батькам.

Про зґвалтування боєць розповіла у своїй автобіографії, витяги з якої були опубліковані в квітні 2018 року.

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