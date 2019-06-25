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Алкоголізм і насильство: екснаречена Кличка зважилася на радикальний крок

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Колишня наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі має намір розірвати стосунки з нинішнім бойфрендом Брайаном Хікерсоном.

Рідні американської актриси після того, як вона була побита молодою людиною, твердо мають намір захистити Хайден від спілкування з колегою. "Сім'я Хейден вважає, що єдиний спосіб допомогти – це глибока терапія, яка допоможе йому боротися з демонами минулого, які ведуть до алкоголізму і насильства", – повідомляє Radar Online, пише Galpost.

Водночас Панеттьєрі нібито дійшла висновку, що взаємини з Хікерсоном загрожують численними негативними наслідками для її особистого і професійного життя. Крім того, стало відомо, що під час інциденту 2 травня Брайан вдарив Хайден по обличчю, після чого вона почала втрачати свідомість.

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Хайден Панеттьєрі і Брайан Хікерсон

Хайден Панеттьєрі і Брайан Хікерсон

E! News

26 червня актор постане перед судом. Раніше йому заборонили наближатися до Панеттьєрі ближче, ніж на 90 метрів, а також намагатися якось зв'язатися із коханою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко ледь не загинув під час відпочинку в Іспанії, коли на яхті, де він перебував разом із рідними і друзями, спалахнула пожежа.

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Особи
Володимир КличкоХайден Панеттьєрі
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