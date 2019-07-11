"А можна камеру вище?" Українська тенісистка викликала фурор сексуальним фото

Одна з найкращих тенісисток України Леся Цуренко у соціальній мережі Instagram опублікувала гаряче фото з відпочинку.

Друга ракетка країни знялася з турніру у Лозанні і вирушила до Італії. 30-річна спортсменка потішила своїх фанатів знімком у купальнику. "Десь на землі", – підписала пост Леся.

Новини Гаряча українська тенісистка вразила Instagram неймовірною красою

Шанувальники тенісистки гідно оцінили її красу, залишивши безліч захоплених коментарів. "Дуже сексуальна і витончена", "Воу! Суперсексі! Чудове тіло", "А можна камеру трохи вище хоч?", "Яка краса!", "Гарна україночка", "Гарна і справжня", "Ідеальне тіло", – написали користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Даяна Ястремська на дебютному Wimbledon дійшла до четвертого кола змагань. Цей успіх дозволить 19-річній спортсменці стати другою ракеткою країни, обійшовши Лесю Цуренко.

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