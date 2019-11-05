50 кг наркотиків на команду: німецький суд виніс вирок відомій спортсменці

Учасниця Олімпійських ігор-2016, голландська бігунка Мадія Гафур засуджена до 8,5 років позбавлення волі за перевезення наркотиків.

Влітку 2019 року спортсменка була затримана на кордоні Нідерландів і Німеччини. В її автомобілі було виявилено понад 50 кг наркотичних речовин – 50 кг екстазі і 2 кг метамфетаміну. Вартість вантажу оцінювалася в 2 млн євро.

Мадія Гафур globallookpress.com

Гафур постала перед судом у Німеччині й була визнана винною, повідомляє Тelegraaf.

Сторона захисту бігунки на суді стверджувала, що вона була впевнена, що перевозить не наркотичні речовини, а допінг, призначений також і для інших спортсменів. Водночас Гафур відмовилася говорити, хто постачав їй наркотики.

На літній Олімпіаді-2016 Гафур виступала в складі голландської команди в естафеті 4х400 м. Також вона ставала чемпіонкою Голландії з бігу на 400 метрів у приміщенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонку Росії з кінного спорту посадили на три роки у справі про шахрайство в особливо великому розмірі.

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