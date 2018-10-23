12000 калорій у день: як харчується найсильніша людина планети

Чотириразовий переможець номінації "Найсильніша людина в світі" Брайан Шоу розповів про своє харчування. Для того, щоб тримати себе в формі американець щодня з'їдає близько 12 тисяч калорій.

Над складанням меню для Шоу працює дієтолог, щоб "зробити його настільки сильним, наскільки це можливо". На думку найсильнішої людини в світі, саме прийом їжі дається йому найважче, тому що "їжа постійна, і ви ніколи не зупиняєтеся", повідомляє Independente.

Шоу зазвичай їсть сім разів на день. На сніданок у спортсмена вісім яєць, столова ложка арахісового масла і щось із зернових. Другий прийом їжі у американця складається з протеїнового коктейлю з двома батончиками з граноли і великою кількістю арахісового масла. Через годину Шоу їсть півкіло органічної яловичини і макарони з томатним соусом.

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Потім стронгмен випиває ще один білковий коктейль з несолодким мигдальним молоком і замороженою органічною чорницею з арахісовим маслом. П'ятий прийом їжі у нього складається з меленої індички, рису і брокколі. У шостий раз за день Шоу їсть півкіло яловичини, картоплю і спаржу. Останній прийом їжі спортсмена складає чізкейк.

Таким чином за день Шоу споживає 705 г білка, 1402 г вуглеводів і 399 г жирів.

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