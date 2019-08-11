"Динамо" з бійкою програло "Шахтарю": спортивні підсумки 10 серпня

"Динамо" з бійкою програло "Шахтарю" на "Олімпійському", пропустивши спірний гол, а Усик відповів "хворим українцям" за критику
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Крім того непереможний український боксер виграв бій нокаутом і названий фантастичний гонорар Руїса за реванш з Джошу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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