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"Динамо" з бійкою програло "Шахтарю": спортивні підсумки 10 серпня

1.4т Читати матеріал російською

"Динамо" з бійкою програло "Шахтарю" на "Олімпійському", пропустивши спірний гол, а Усик відповів "хворим українцям" за критику

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 10 серпня.

"Динамо" з бійкою програло "Шахтарю": спортивні підсумки 10 серпня

Крім того непереможний український боксер виграв бій нокаутом і названий фантастичний гонорар Руїса за реванш з Джошу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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