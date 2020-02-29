"Динамо" програло "Дніпру-1", пропустивши три голи від свого гравця, а "Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи

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Крім того, в IBU прийняли остаточне рішення по чемпіонській гонці України на ЧЄ з біатлону і названі остаточні дата і місце бою Усик - Чісора. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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