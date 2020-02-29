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29 лютого • оновлено в 10:22
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"Динамо" сенсаційно програло "Дніпру-1": спортивні підсумки 28 лютого

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"Динамо" програло "Дніпру-1", пропустивши три голи від свого гравця, а "Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 28 лютого.

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Крім того, в IBU прийняли остаточне рішення по чемпіонській гонці України на ЧЄ з біатлону і названі остаточні дата і місце бою Усик - Чісора. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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