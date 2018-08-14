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У Таджикистані загинули російські альпіністи

2.6тЧитати новину російською

В результаті жорсткої посадки вертольота через сильний вітер і погану видимість у Таджикистані загинули троє російських альпіністів.

Жертв могло бути значно більше, адже на борту перебувало 15 осіб, зокрема громадяни Іспанії та Білорусі. Як повідомляє КНС Таджикистану, під час катастрофи загинули п'ятеро людей, троє з яких були російськими альпіністами, двоє - членами екіпажу.

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Трагедія сталася під час транспортування альпіністів до базового табору в низинах льодовика Фортамбек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Гран-прі Британії несподівано сталася жахлива аварія на першому колі: відео аварії гонщиків.

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