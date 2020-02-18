З'явилося яскраве промо матчу Україна – Угорщина у відборі Євробаскету

Найближчої неділі, 23 лютого, збірна України з баскетболу проведе матч 2-го туру кваліфікації Євробаскету-2021 проти збірної Угорщини.
Гра пройде в Запоріжжі в Палаці спору "Юність". Початок – о 18.00.
Перед матчем пресслужба Федерації баскетболу України представила ефектне промовідео поєдинку Україна – Угорщина.
Збірна України
ФБУ
Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 1-го туру кваліфікації на Євробаскет українська збірна проведе у четвер, 20 лютого з командою Австрії на виїзді.
Напередодні підопічні Айнарса Багатскіса отримали потужне підсилення в особі центрового каталонської "Барселони" Артема Пустового. Загалом до дебютних матчів у відборі ЧЄ-2021 проти Австрії та Угорщини готуються 16 гравців.
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