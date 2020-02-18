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18 лютого • оновлено в 13:39
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/ Баскетбол

З'явилося яскраве промо матчу Україна – Угорщина у відборі Євробаскету

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Найближчої неділі, 23 лютого, збірна України з баскетболу проведе матч 2-го туру кваліфікації Євробаскету-2021 проти збірної Угорщини.

Гра пройде в Запоріжжі в Палаці спору "Юність". Початок – о 18.00.

Перед матчем пресслужба Федерації баскетболу України представила ефектне промовідео поєдинку Україна – Угорщина.

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Збірна України

Збірна України

ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 1-го туру кваліфікації на Євробаскет українська збірна проведе у четвер, 20 лютого з командою Австрії на виїзді.

Напередодні підопічні Айнарса Багатскіса отримали потужне підсилення в особі центрового каталонської "Барселони" Артема Пустового. Загалом до дебютних матчів у відборі ЧЄ-2021 проти Австрії та Угорщини готуються 16 гравців.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Евробаскет-2021" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Евробаскет-2021
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
Збірна України з баскетболу
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