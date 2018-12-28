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''Звідки ви взялися?!'' В Усика бомбануло від українців

79.2тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик дуже емоційно відреагував на те, що відбувається на українських автомобільних дорогах.

Наш боксер обурився поведінкою водіїв, а також повним хаосом на трасах. "Затори. Люди кудись їдуть, щось купують. Метушня. Чому не метушаться, коли немає Нового року? Що за метушня? Скільки вас? Де ви? Звідки ви взялися, братики?" – сказав Усик під час спілкування зі своїми фанатами в Instagram Stories. Водночас спортсмен перейшов на українську мову, що вийшло в нього досить кумедно.

Новини
''Нафіг воно треба?'' Усик звернувся до українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик та Василь Ломаченко очолили рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією одного з провідних інтернет-видань.

Особа
Олександр Усик
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S S
S S
твої "братишки" працюють в фсб,а українці тобі не "братишки" к@цап!
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
"братишки"...,чуваки ещё скажи.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Обыкновенная разменная момента,выгодная карлику. Активно посещает кацапию,завуалированно отвечает на прямые вопросы о целостности Украины,поддерживает ФСБшных сектантов. Лучше бы сваливал в скрепный,у нас самородков хватает,более того,они имеют совесть прямо отвечать "НЕТ!" мышебратьям.
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