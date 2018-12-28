''Звідки ви взялися?!'' В Усика бомбануло від українців

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик дуже емоційно відреагував на те, що відбувається на українських автомобільних дорогах.

Наш боксер обурився поведінкою водіїв, а також повним хаосом на трасах. "Затори. Люди кудись їдуть, щось купують. Метушня. Чому не метушаться, коли немає Нового року? Що за метушня? Скільки вас? Де ви? Звідки ви взялися, братики?" – сказав Усик під час спілкування зі своїми фанатами в Instagram Stories. Водночас спортсмен перейшов на українську мову, що вийшло в нього досить кумедно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик та Василь Ломаченко очолили рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією одного з провідних інтернет-видань.