"Звичайно поїду в Москву": Усик вразив зізнанням про кар'єру

Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) вразив ведучу популярного Youtube-каналу Behind The Gloves Мішель Фелпс зізнанням, що готовий битися на будь-яких рингах світу.

"Хтось у здоровому глузді буде битися винятково на майданчиках суперників? Мені кажуть: "Поїдеш у Польщу боксувати?" — "Звичайно поїду". Поїхав — усе, слава Богу. Потім кажуть: "Поїдеш у Німеччину?" — "Звичайно поїду!". "Ну а Рига?" — "Звичайно! Купуйте квитки". "Москва?" — "Ну давай пограємось заради приколу, звичайно поїду в Москву". Куди ще? Та куди відправите — туди і поїду", — заявив Усик в інтерв'ю.

До того ж він погодився з тим, що багато заслужено називають його божевільним у хорошому сенсі слова.

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, перемігши в Москві місцевого боксера Мурата Гассієва.

Усик став справжнім символом України, а його вихід на подіум під час зважування під слова пісні "Браття" "Не дамо свій край нікому, краще загнемо в бою" у Москві пролунали дуже символічно.

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