Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Звичайно поїду в Москву": Усик вразив зізнанням про кар'єру

16т Читати матеріал російською

Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) вразив ведучу популярного Youtube-каналу Behind The Gloves Мішель Фелпс зізнанням, що готовий битися на будь-яких рингах світу.

"Хтось у здоровому глузді буде битися винятково на майданчиках суперників? Мені кажуть: "Поїдеш у Польщу боксувати?" — "Звичайно поїду". Поїхав — усе, слава Богу. Потім кажуть: "Поїдеш у Німеччину?" — "Звичайно поїду!". "Ну а Рига?" — "Звичайно! Купуйте квитки". "Москва?" — "Ну давай пограємось заради приколу, звичайно поїду в Москву". Куди ще? Та куди відправите — туди і поїду", — заявив Усик в інтерв'ю.

До того ж він погодився з тим, що багато заслужено називають його божевільним у хорошому сенсі слова.

Новини
Супербій Усик — Джошуа: букмекери різко змінили котирування на переможця

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, перемігши в Москві місцевого боксера Мурата Гассієва.

Усик став справжнім символом України, а його вихід на подіум під час зважування під слова пісні "Браття" "Не дамо свій край нікому, краще загнемо в бою" у Москві пролунали дуже символічно.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
32
6
Смішно
14
Цікаво
15
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Червоний Данило
Червоний Данило
крымский папуас!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Червоний Данило, ты похож!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Dell Alex
Dell Alex
Кличко, Гвоздик, Усик... Когда вас херачат долго и нудно по голове тупыми предметами - сами станете тупыми...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
5
Сало Уронили
Сало Уронили
Dell Alex, первый пошел.ты чертило если читать и думать лень.видео посмотри
Показати коментар повністю
Відповісти
5
2
Яворский Сергей
Яворский Сергей
А в чём проблема поехать в Москву? Какие-то д ебилы подают информацию по дурацки.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки

ads pixel