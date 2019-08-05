"Зверху Свинарчук?" Усику дісталося від фанатів

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик нарвався на невдоволення фанатів, виклавши в мережі знімок "чемпіонського пояса".

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram боксер опублікував малюнок із зображенням Василя Ломаченка, себе та Олександра Гвоздика, а також менеджера Егіса Клімаса.

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У коментарях Усику вказали на те, що замість його менеджера на фото треба було розмістити зображення Анатолія Миколайовича Ломаченка. "Тільки там Анатолій Миколайович четвертим повинен бути", "А хто це вгорі зображений?", "Прикро... Там має бути зображення Анатолія Миколайовича", "А де Анатолій Ломаченко? Він би там краще підійшов", "Мені спершу здалося, що зверху Свинарчук", – відреагували у коментарях фанати боксу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик та Василь Ломаченко влаштували лютий тролінг свого оператора під час тренування.

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