Зроблено офіційну заяву щодо бою Усик – Повєткін: спортивні підсумки 7 березня

Київське "Динамо" програло перший матч 1/8 Ліги Європи "Челсі" і втратило нападника, а щодо бою Усик – Повєткін з'явилася офіційна інформація. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 7 березня.
Крім того, збірна України з біатлону яскраво стартувала на чемпіонаті світу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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