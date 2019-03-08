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Зроблено офіційну заяву щодо бою Усик – Повєткін: спортивні підсумки 7 березня

2.4тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" програло перший матч 1/8 Ліги Європи "Челсі" і втратило нападника, а щодо бою Усик – Повєткін з'явилася офіційна інформація. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 7 березня.

Крім того, збірна України з біатлону яскраво стартувала на чемпіонаті світу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Усик – Повєткін" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Усик – ПовєткінЛіга Європи
Особи
Олександр УсикОлександр Повєткін
Теги
ФК Динамо КиївФК Челсі
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