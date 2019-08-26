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Знаменитий український боксер звинуватив Головкіна у брехні

2.1т Читати матеріал російською

Український боксер Сергій Дерев'янченко прокоментував слова свого майбутнього суперника казахстанця Геннадія Головкіна, який напередодні заявив, що "трохи наляканий" майбутнім поєдинком.

Українець назвав це грою на публіку у виконанні легендарного ветерана.

"Уже завтра вирушаю до Каліфорнії, починаю тренувальний табір. Як я відреагував на слова Головкіна? Ніяк. Думаю, він збрехав. Думаю, він нічого не боїться. Це просто така гра на публіку: "Ой, як я сильно боюся цього дядька". Але я не вірю. Він не боїться. І я не боюся".

Геннадій Головкін і Сергій Дерев'янченко

Геннадій Головкін і Сергій Дерев'янченко

wrestlingua.com

За словами українця, він добре розуміє, з ким йому доведеться вийти в ринг.

"Головкін - колишній чемпіон світу в середній вазі, один з кращих бійців в світі, проте його час добігає кінця. І я хочу стати тим, хто завершить його епоху. Всі говорять, що Головкін старий. Але я поки цього не бачу, адже він перемагає молодих бійців і робить це впевнено. Тому я не можу розраховувати на те, що Геннадій постаріє. я готуюся до того, що зійдуся в рингу з кращого версією Головкіна. Якщо я його нокаутую, то не буде ніяких питань. Я спробую це зробити", - зазначив Дерев'янченко.

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Головкін – Дерев'янченко: названий фаворит чемпіонського бою

Нагадаємо, 5 жовтня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку Головкін і Дерев'янченко розіграють вакантний титул чемпіона світу за версією IBF, який раніше був відібраний у мексиканця Сауля Альвареса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Деревяченко виграв дуель поглядів перед чемпіонським поєдинком з Головкіним.

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Особи
Геннадій Головкін Сергій Деревянченко
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