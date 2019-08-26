Знаменитий український боксер звинуватив Головкіна у брехні

Український боксер Сергій Дерев'янченко прокоментував слова свого майбутнього суперника казахстанця Геннадія Головкіна, який напередодні заявив, що "трохи наляканий" майбутнім поєдинком.

Українець назвав це грою на публіку у виконанні легендарного ветерана.

"Уже завтра вирушаю до Каліфорнії, починаю тренувальний табір. Як я відреагував на слова Головкіна? Ніяк. Думаю, він збрехав. Думаю, він нічого не боїться. Це просто така гра на публіку: "Ой, як я сильно боюся цього дядька". Але я не вірю. Він не боїться. І я не боюся".

Геннадій Головкін і Сергій Дерев'янченко wrestlingua.com

За словами українця, він добре розуміє, з ким йому доведеться вийти в ринг.

"Головкін - колишній чемпіон світу в середній вазі, один з кращих бійців в світі, проте його час добігає кінця. І я хочу стати тим, хто завершить його епоху. Всі говорять, що Головкін старий. Але я поки цього не бачу, адже він перемагає молодих бійців і робить це впевнено. Тому я не можу розраховувати на те, що Геннадій постаріє. я готуюся до того, що зійдуся в рингу з кращого версією Головкіна. Якщо я його нокаутую, то не буде ніяких питань. Я спробую це зробити", - зазначив Дерев'янченко.

Нагадаємо, 5 жовтня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку Головкін і Дерев'янченко розіграють вакантний титул чемпіона світу за версією IBF, який раніше був відібраний у мексиканця Сауля Альвареса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Деревяченко виграв дуель поглядів перед чемпіонським поєдинком з Головкіним.

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