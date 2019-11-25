Знаменитий український боксер здобув яскраву перемогу в США

31-річний український боксер Євген Хитров на прізвисько Український лев здобув перемогу в поєдинку проти Ернеста Амузу з Гани.

Євген Хитров twitter.com/DiBellaEnt

Поєдинок відбувся у Тампі, штат Флорида, США. Бійці билися у рамках другої середньої вагової категорії (до 76,2 кг). Українець виграв після 3-го раунду, коли команда суперника відмовилася продовжувати бій. Очевидці стверджують, що сутичка вийшла абсолютно однобічною.

Тепер на рахунку Хитрова 20 перемог на професійному рингу, 17 із них він здобув нокаутом. Програвав Євген всього двічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Андрій Великовський здобув перемогу ефектним нокаутом у чемпіонському бою.

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