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25 листопада • оновлено в 10:16
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Знаменитий український боксер здобув яскраву перемогу в США

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31-річний український боксер Євген Хитров на прізвисько Український лев здобув перемогу в поєдинку проти Ернеста Амузу з Гани.

Євген Хитров

Євген Хитров

twitter.com/DiBellaEnt

Поєдинок відбувся у Тампі, штат Флорида, США. Бійці билися у рамках другої середньої вагової категорії (до 76,2 кг). Українець виграв після 3-го раунду, коли команда суперника відмовилася продовжувати бій. Очевидці стверджують, що сутичка вийшла абсолютно однобічною.

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Тепер на рахунку Хитрова 20 перемог на професійному рингу, 17 із них він здобув нокаутом. Програвав Євген всього двічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Андрій Великовський здобув перемогу ефектним нокаутом у чемпіонському бою.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Євген Хитров
Місце
США
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