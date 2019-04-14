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Знаменитий український боксер здобув яскраву перемогу в США

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Знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО), що є одним з кращих боксерів за всю історію Всесвітньої серії боксу серед аматорів, добув 13-ту перемогу на професійному рингу.

Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

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У Міннеаполісі (Міннесота, США) 33-річний уродженець Феодосії побив німця еквадорського походження Джека Кулкая (25-4, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі.

Дебют зустрічі пройшли в рівній боротьбі. Обидва боксери не форсували ситуацію, розмінюючись ударами на середній дистанції. Ближче до екватора зустрічі українець став нарощувати перевагу, але в кінці десятого раунду Кулкай потряс Дерев'янченко лівим боковим в голову, а також виграв 11-й раунд.

У перерві перед останнім раундом Сергій встиг прийти себе і в підсумку виграв і 12-й раунд і бій одноголосним рішенням суддів: 116:112, 116:112 і 115:113.

Тепер Дерев'янченко буде чекати бою чемпіона IBF Даніеля Джейкобса, який 4 травня зустрінеться з мексиканцем Саулом Альваресом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 28 жовтня Джейкобс здобув перемогу і завоював вакантний титул чемпіона IBF в бою проти Дерев'янченко. Для українця ця поразка стала першою в професійній кар'єрі.

Пізніше з'явилася інформація, що Даніель не горить бажанням провести бій-реванш проти Сергія.

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Особа
Сергій Дерев'янченко
Місце
США
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