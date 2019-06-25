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Знаменитий український боксер забив зрадника з Криму на Європейських іграх

8.6тЧитати матеріал російською

Український чемпіон світу Олександр Хижняк впевнено вийшов у півфінал турніру з боксу на II Європейських іграх, які з 21 по 30 червня проходять у Мінську.

23-річний уродженець Полтави у матчі вагової категорії до 75 кг з рахунком 4:1 переміг боксера з Сімферополя Гліба Бакши, що представляє Російську Федерацію. Оформивши путівку в 1/2 фіналу Хижняк гарантував собі "бронзу".

Знаменитий український боксер забив зрадника з Криму на Європейських іграх

Хижняк упевнено провів бій, не давши супернику жодного шансу. Більшу частину раундів кримчанин просто тікав від українця, зрідка огризаючись контратаками.

За путівку до фіналу Олександр зустрінеться з переможцем пари Андрій Чемезов (Словаччина) - Мігель Квадрадо (Іспанія).

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Нагадаємо, що в позаминулому році Хижняк виграв золото на чемпіонаті світу в Гамбурзі, а також став першим на континентальній першості в Харкові.

Раніше Хижняк, який визнаний кращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році, виголосив промову на урочистому заході в Сочі українською мовою.

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Тема
Європейські ігри 2019
Особа
Олександр Хижняк
Місце
БілорусьМінськ
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Зато наши "вещатели", которые выкупили права у Рашки (Беларуси) это показать боятся. Лучше исключительно какую-нибудь стрельбу (очень популярно в Рашке) показывать целыми днями. Давно ИНТЕР и весь этот пул пора лишить лицензии, как антигосударственные.
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Мирний Панас
Мирний Панас
Ну це лойк.
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