Український чемпіон світу Олександр Хижняк впевнено вийшов у півфінал турніру з боксу на II Європейських іграх, які з 21 по 30 червня проходять у Мінську.

23-річний уродженець Полтави у матчі вагової категорії до 75 кг з рахунком 4:1 переміг боксера з Сімферополя Гліба Бакши, що представляє Російську Федерацію. Оформивши путівку в 1/2 фіналу Хижняк гарантував собі "бронзу".

Хижняк упевнено провів бій, не давши супернику жодного шансу. Більшу частину раундів кримчанин просто тікав від українця, зрідка огризаючись контратаками.

За путівку до фіналу Олександр зустрінеться з переможцем пари Андрій Чемезов (Словаччина) - Мігель Квадрадо (Іспанія).

Нагадаємо, що в позаминулому році Хижняк виграв золото на чемпіонаті світу в Гамбурзі, а також став першим на континентальній першості в Харкові.

Раніше Хижняк, який визнаний кращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році, виголосив промову на урочистому заході в Сочі українською мовою.

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