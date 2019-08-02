Знаменитий український боксер виграв бій на вечорі UFC

Відомий український напівсередньоваговик Іван Голуб здобув впевнену перемогу над бразильцем Жоакімом Карнейро на вечорі боксу UFC Fight Pass у США.

Поєдинок пройшов у Монровіллі і завершився в п'ятому раунді. 30-річний уродженець Горлівки прекрасно провів бій. Використовуючи свою перевагу в техніці, Голуб спокійно йшов від атак суперника, а сам викидав потужні серійні удари.

Іван Голуб (праворуч) DiBella Entertainment

У п'ятому раунді Голуб акцентовано влучив по печінці Карнейро і той опустився на канвас. Бразилець зумів піднятися і продовжити поєдинок, але Іван притиснув його до канатів і почав добивати, змусивши рефері зупинити бій.

Для нашого співвітчизника ця перемога стала 17-ю на професійному ринзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий український боксер Євген Хитров здобув яскраву перемогу нокаутом на вечорі боксу в США і завоював чемпіонський пояс.

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