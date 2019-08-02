Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Знаменитий український боксер виграв бій на вечорі UFC

1.1т Читати матеріал російською

Відомий український напівсередньоваговик Іван Голуб здобув впевнену перемогу над бразильцем Жоакімом Карнейро на вечорі боксу UFC Fight Pass у США.

Поєдинок пройшов у Монровіллі і завершився в п'ятому раунді. 30-річний уродженець Горлівки прекрасно провів бій. Використовуючи свою перевагу в техніці, Голуб спокійно йшов від атак суперника, а сам викидав потужні серійні удари.

Іван Голуб (праворуч)

Іван Голуб (праворуч)

DiBella Entertainment

Новини
Непереможний український боксер знищив суперника потужним нокаутом: відеофакт

У п'ятому раунді Голуб акцентовано влучив по печінці Карнейро і той опустився на канвас. Бразилець зумів піднятися і продовжити поєдинок, але Іван притиснув його до канатів і почав добивати, змусивши рефері зупинити бій.

Для нашого співвітчизника ця перемога стала 17-ю на професійному ринзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий український боксер Євген Хитров здобув яскраву перемогу нокаутом на вечорі боксу в США і завоював чемпіонський пояс.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особа
Іван Голуб
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel