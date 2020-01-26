Знаменитий український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) під час бою проти ексчемпіона світу Денні Гарсії (36-2, 21 КО) вкусив суперника.

Редкач кусає Гарсію кадр з відео

У 8-му раунді боксери пішли в клінч і Редкач непомітно вчепився опонентові в ключицю. Гарсія просигналізував про це рефері, але суддя не став зупиняти поєдинок і карати українця.

"Він вкусив мене. Він вигукнув: "Майк Тайсон", і вкусив мене. Я подивився на суддю і сказав йому про це", - заявив на пресконференції шокований Гарсія.

Новини Непереможний боксер сенсаційно програв нокаутом

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33-річний уродженець Шостки Іван Редкач поступився Гарсії в поєдинку за право боксувати з чемпіоном світу за версіями IBF і WBC Ерролом Спенсом (26-0, 21 КО).

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