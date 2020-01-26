Знаменитий український боксер програв найважливіший бій в кар'єрі

Знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 KO) програв свій головний поєдинок в кар'єрі.

33-річний уродженець Шостки поступився ексчемпіону світу в двох категоріях Денні Гарсії (36-2-0, 21 KO) за право боксувати з чемпіоном світу за версіями IBF і WBC Ерролом Спенсом (26-0, 21 КО).

Гарсія - Редкач (з жовтим волоссям)

Зустріч на арені Barclays Center в Нью-Йорку завершилася перемогою американця одноголосним рішення суддів 118-110, 117-111, 117-111.

31-річний Гарсія мав беззаперечну перевагу по ходу поєдинку, але жодного разу не зміг поставити українця в складне становище. Редкач в атаках виглядав непереконливо, але зберіг сили і навіть зміг додати в кінцівці.

Гарсія - Редкач

Гарсія - Редкач

Гарсія - Редкач

Гарсія - Редкач

Гарсія - Редкач

Гарсія - Редкач

Новости Чемпіонський бій українського боксера скасували через коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні Спенс потрапив в серйозну аварію в Далласі (США). Боксер не був пристебнутий і тому вилетів з машини і отримав серйозні пошкодження

Саме через це бій з Гарсією отримав українець Редкач.

2 червня минулого року Іван сенсаційно переміг 32-річного ексчемпіона світу в двох дивізіонах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!