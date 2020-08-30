Знаменитий український боксер програв чемпіонський бій у США. Відео

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (31-3, 12 КО) програв бій проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO Хосе Раміреса (26-0, 17 КО) і не зміг завоювати пояса, якими володіє 27-річний американець.

Поєдинок пройшов у Лас-Вегасі і після 12 раундів завершився роздільним рішенням суддів на користь боксера зі США: 114 – 114, 115 – 113, 116 – 112

Перший раунд пройшов у своєрідній розвідцi, де обидва боксери намагалися підлаштуватися під стиль один одного. Рамірес захопив центр рингу і кілька разів пробив захист українця.

Удари Раміреса виглядали потужніше, змушуючи Віктора часто переміщатися по рингу, йдучи від небезпечних атак суперника. Постол зробив акцент на джеби.

У третій трихвилинці Постол пропустив неприємний удар по корпусу, і був змушений кілька секунд просто тікати від ударів Раміреса, щоб прийти в себе.

Американський боксер частіше атакував, але більшість його ударів доводилося по повітрю. Наш співвітчизник грамотно ухилявся, не форсуючи події і зробивши ставку на другу половину бою.

Екватор поєдинку приніс неприємності українцеві. Постол пропустив лівий бічний, але не дав опонентові розвинути атаку. Рамірес спробував підвищити темп, але надовго його не вистачило.

Віктор більшу частину проводив в захисті, i на 2-й хвилині 7-го раунду лівий боковий у щелепу потряс його. Боксер з України встиг прийти в себе, не давши американцеві розвинути перевагу.

Рамірес продовжував володіти ініціативою, ледь в 8-му раунді не затиснувши нашого спортсмена в кутку рингу, наносячи точні удари в голову.

У чемпіонських раундах Постол так і не зміг продемонструвати щось переконливе, більшу частину часу бігаючи по рингу, і заслужено програвши рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку поєдинок Постола проти американця повинен був відбутися 1 лютого в Китаї, але був скасований через епідемію коронавiрусу.

Його перенесли на 9 травня в місті Фресно, штат Каліфорнія, США, але пізніше також скасували.

Крайній свій бій Постол провів 28 квітня 2019 року на вечорі боксу в Лас-Вегасі (США). 35-річний уродженець Великої Димерки розбив француза Мохамеда Мімун (21-4, 2 КО). 10-раундовий бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця 98:92, 97:93, 99:91.

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