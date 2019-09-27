Знаменитий український боксер потрапив в серйозну ДТП - опубліковані фото і відео

Український чемпіон WBO Oriental Денис Берiнчик (11-0, 7 КО) потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, повертаючись з тренувального табору в Буковелі.

Судячи з фото і відео, що з'явилися в соціальних мережах, машина 31-річного киянина вилетіла в кювет і перекинулася. Спортсмен не постраждав і зміг самостійно покинути транспортний засіб.

Інформацію про те, що з боксером все в порядку, підтвердив в Instagram його тренер Станіслав Григорук.

Нагадаємо, що 5 жовтня у Берінчика запланований бій в Броварах. Українець буде захищати титул в бою проти мексиканця Патріціо Морено (26-3, 19 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій крайній бій Денис провів 20 квітня, в кривавому бою разделавшись з 37-річним Ніхіто Аракава (32-6-3, 18 КО) на прізвисько "японський Роккі".

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