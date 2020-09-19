Знаменитий український боксер показав в Instagram, чий Крим

Знаменитий український боксер Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО) ефектно показав всьому Instagram, що Крим є частина нашої країни.

У себе в акаунті Бурсак розмістив патріотичну ілюстрацію, де на жовто-синьому тлі було написано "Крим – це Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 лютого Бурсак завдав поразки чемпіону світу з кікбоксингу з Росії Максиму Смирнову (8-6-3, 4 KO). 8-раундовий поєдинок на рингу ТРЦ "Термінал" у Броварах завершився одноголосним рішенням суддів на користь нашого співвітчизника.

8 грудня минулого року Макс програв в Канаді місцевому бійцю Давиду Лем'є (41-4, 34 КО) роздільним рішенням суддів.

5 жовтня Макс переміг грузина Бека Мухулішвілі (5-9, 2 КО). Зустріч Броварах завершилася технічним нокаутом в 5-му раунді. У представника Грузії відкрилася сильна кровотеча з носа і рефері прийняв рішення зупинити зустріч.