Знаменитий російський боксер бездарно програв в чемпіонському бою

Знаменитий російський боксер Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) без шансів програв південноафриканському боксеру Табісо Мчуну (21-5, 13 КО).
12-раундовий бій за чемпіонський титул WBC Silver у важкій вазі відбувся в Красноярську і завершився перемогою Мчуну одноголосним рішенням суддів 120:107, 119:108, 115:112.
🇷🇺 Thabiso Mchunu defeated Denis Lebedev in Krasnoyarsk, Russia— The13thRound Boxing (@BoxingHls) December 21, 2019
🥊Details:https://t.co/kt9wHGO92R
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Початок поєдинку пройшов у своєрідній розвідці. Обидва боксери працювали в лівостороннiй стійці. Різкий і швидкий Мчуну зміг донести кілька ударів до підборіддя росіянина.
У другому раунді невелике домінування 31-річного африканця продовжилося і Лебедєв пропустив черговий джеб.
У третьому раунді Лебедєв нишком потрапив пальцем в око супернику, за що рефері тут же зняв з Дениса бал. Джеби Табісо з регулярною періодичністю прилітали в обличчя російському бійцеві.
Ближче до екватора Лебедєв став діяти більш розкуто, і зміг лівим боковим перевірити голову представнику ПАР.
Денис Лебедєв
Вже до 7-го раунду Денис важко дихав, явно не справляючись з ритмом суперника. Мчуну регулярно випереджав росіянина, "тикаючи" потужний джеб і швидко відскакуючи назад, не даючи опонентові контратакувати.
Кінцівка бою пройшла за темношкірим спортсменом. Лебедєв так і не потрапив жодного небезпечного удару, безславно поступившись за очками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Лебедєв, відомий фанатичною підтримкою президента Росії Путіна, в липні цього пішов зі спорту.
Свого часу він був чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) у ваговій категорії до 90,71 кілограма. Однак в лютому 2018 року він був позбавлений чемпіонського пояса через пасивність і переведений в статус "чемпіона у відпустці".
Останній раз Лебедєв бився в листопаді 2018 року, здобувши перемогу над американцем Майком Вілсоном, після чого вимагав боксерського поєдинку з українцем Олександром Усиком, але бій не міг відбутися, оскільки Усик вирішив змінити вагову категорію.
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