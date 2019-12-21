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21 грудня • оновлено в 19:58
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Знаменитий російський боксер бездарно програв в чемпіонському бою

Знаменитий російський боксер бездарно програв в чемпіонському бою
Зустріч пройшла в Красноярську
2.8т Читати матеріал російською

Знаменитий російський боксер Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) без шансів програв південноафриканському боксеру Табісо Мчуну (21-5, 13 КО).

12-раундовий бій за чемпіонський титул WBC Silver у важкій вазі відбувся в Красноярську і завершився перемогою Мчуну одноголосним рішенням суддів 120:107, 119:108, 115:112.

Початок поєдинку пройшов у своєрідній розвідці. Обидва боксери працювали в лівостороннiй стійці. Різкий і швидкий Мчуну зміг донести кілька ударів до підборіддя росіянина.

У другому раунді невелике домінування 31-річного африканця продовжилося і Лебедєв пропустив черговий джеб.

У третьому раунді Лебедєв нишком потрапив пальцем в око супернику, за що рефері тут же зняв з Дениса бал. Джеби Табісо з регулярною періодичністю прилітали в обличчя російському бійцеві.

Ближче до екватора Лебедєв став діяти більш розкуто, і зміг лівим боковим перевірити голову представнику ПАР.

Денис Лебедєв

Денис Лебедєв

Вже до 7-го раунду Денис важко дихав, явно не справляючись з ритмом суперника. Мчуну регулярно випереджав росіянина, "тикаючи" потужний джеб і швидко відскакуючи назад, не даючи опонентові контратакувати.

Кінцівка бою пройшла за темношкірим спортсменом. Лебедєв так і не потрапив жодного небезпечного удару, безславно поступившись за очками.

Новости
Голий знаменитий російський боксер потрапив у ганебну ситуацію

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лебедєв, відомий фанатичною підтримкою президента Росії Путіна, в липні цього пішов зі спорту.

Свого часу він був чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) у ваговій категорії до 90,71 кілограма. Однак в лютому 2018 року він був позбавлений чемпіонського пояса через пасивність і переведений в статус "чемпіона у відпустці".

Останній раз Лебедєв бився в листопаді 2018 року, здобувши перемогу над американцем Майком Вілсоном, після чого вимагав боксерського поєдинку з українцем Олександром Усиком, але бій не міг відбутися, оскільки Усик вирішив змінити вагову категорію.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Денис Лебедєв
Місце
Росія Красноярськ
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Василий
Иванович Василий
С такой динамикой боя , да еще при постоянных пропусках джебов - это не Усик перешел в другую категорию, это сам Лебедев ушел в категорию "возраст", где возвращаться - не надо было.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Баран кацaпский!
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