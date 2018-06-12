Знаменитий екс-чемпіон світу з боксу завершив кар'єру

Давній знайомий Володимира Кличка 37-річний екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях британець Девід Хей оголосив про завершення кар'єри. За визнанням боксера, він засмучений через те, що змушений покинути професійний ринг після двох поспіль поразок від співвітчизника Тоні Белью.

"Звичайно, я б вважав за краще піти після перемоги або будучи чемпіоном. Але я прекрасно знаю, що в матчі-реванші з Білью я показав краще, на що був здатний. І я побачив всю правду про свій нинішній стан на арені світового боксу", - йдеться в заяві Хея на його офіційному сайті.

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За свою професійну кар'єру британський супертяж провів 32 бої (28-4). У 2011 році Хей програв Володимиру Кличку об'єднувальний бій, на кону якого стояли три титули - WBA super, WBO і IBO. Тоді любителям боксу британець запам'ятався суперскандальному поведінкою і креативними вигадками, метою яких було до бою вивести українця з себе.

Останній бій в кар'єрі Хей провів в травні проти Тоні Белью, якому з тріском програв, тричі побувавши в нокдауні.

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