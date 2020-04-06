Знаменитий боксер засумнівався у причинах коронавірусу: спортивні підсумки 5 квітня

Британський боксер Амір Хан назвав дивовижну версію появи коронавірусу, а в мережі згадали один із найграндіозніших нокаутів в історії боксу.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 5 квітня.
Крім того, український баскетболіст В'ячеслав Бобров розповів про те, як вилікувався від коронавірусу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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