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6 квітня • оновлено в 09:59
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Знаменитий боксер засумнівався у причинах коронавірусу: спортивні підсумки 5 квітня

1.3т
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Британський боксер Амір Хан назвав дивовижну версію появи коронавірусу, а в мережі згадали один із найграндіозніших нокаутів в історії боксу.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 5 квітня.

Крім того, український баскетболіст В'ячеслав Бобров розповів про те, як вилікувався від коронавірусу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Дмитро Губернієв Хабiб Нурмагомедов Анатолій Ломаченко Амир Хан
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Коронавірус. Найважливіше

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